Перспективний український боксер підписав контракт з німецьким менеджером

Джерело - Чемпіон.
Український проспект середньої ваги Андрій Великовський (16-2-1, 10 КО) підписав контракт з менеджером Максимом Михайльовим, який працює з німецькими промоутерами.
Про це заявив сам боксер.
"З Максимом ми спілкувалися ще до карантину, пару місяців назад. Він запропонував мені співпрацю, ми обговорили деталі, я побачив для себе нові можливості. Ми неодноразово виходили на зв'язок і прийняли рішення працювати разом.
Я хочу боксувати з найкращими боксерами світу і стати чемпіоном. Вірю, що з Максимом ми зможемо реалізувати наші спільні цілі.
Мені не принципово, де боксувати, у мене є досвід боїв за кордоном, так що для мене це не буде сюрпризом. Хочу проводити 4 бої на рік, а в якій країні вони будуть для мене не принципово", - зазначив Великовський.
Відзначимо, що Максим Михайлов вже працює з трьома українцями - суперваговиками Владиславом Сіренком (13-0, 12 КО) і Олександром Захожим (13-0, 10 КО), а також спортсменом середньої ваги Петром Івановим (11-0-2, 7 КО).
Нагадаємо, Тайсон заявляв, що Джошуа є ковтком свіжого повітря у суперважкій вазі.