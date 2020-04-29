Перспективний український боксер підписав контракт з німецьким менеджером

Український проспект середньої ваги Андрій Великовський (16-2-1, 10 КО) підписав контракт з менеджером Максимом Михайльовим, який працює з німецькими промоутерами.

Про це заявив сам боксер.

"З Максимом ми спілкувалися ще до карантину, пару місяців назад. Він запропонував мені співпрацю, ми обговорили деталі, я побачив для себе нові можливості. Ми неодноразово виходили на зв'язок і прийняли рішення працювати разом.

Я хочу боксувати з найкращими боксерами світу і стати чемпіоном. Вірю, що з Максимом ми зможемо реалізувати наші спільні цілі.

Мені не принципово, де боксувати, у мене є досвід боїв за кордоном, так що для мене це не буде сюрпризом. Хочу проводити 4 бої на рік, а в якій країні вони будуть для мене не принципово", - зазначив Великовський.