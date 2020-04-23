Тайсон: Джошуа - ковток свіжого повітря у суперважкій вазі

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа повинен набиратися досвіду, але у нього ще все попереду.

Про це заявив легендарний американський боксер Майк Тайсон.

"Як завершився б наш бій з Ентоні? Мені складно дати відповідь на це питання, тому що мені подобається Джошуа. Знаєте, хто він? Він ковток свіжого повітря. Він відмінний боксер і хороший панчер. Просто побажаю йому всього найкращого.

Хто б переміг? Я не знаю. Моє его говорить: "Гей, мене ніхто не зможе побити". Але я дивлюся на нього і бачу чудового атлета. Він просто виглядає, як боксер, розумієте? Виглядає так, ніби був народжений для цього. Звичайно ж, Джошуа повинен набиратися досвіду, але у нього ще все попереду", - заявив Тайсон