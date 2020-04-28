Кличко посів третє місце у рейтингу найкращих боксерів в історії

Блогер Rummy's Corner склав рейтинг найкращих боксерів

Український боксер Володимир Кличко посів третє місце у рейтингу найкращих боксерів суперважкої ваги у кожному десятилітті.

Про це повідомляє блогер Rummy's Corner.

Український боксер Володимир Кличко виявився на третьому місці в зведеній таблиці за свою історію, поступившись лише легендарним Мохаммеду Алі і Джо Луїсу.

При цьому тільки Кличко-молодший і Алі лідирували в рейтингу The Ring протягом двох декад. Віталій Кличко займає четверте місце в 2000-х і п'яте – в 2010-х.

Бійці отримували бали від одного до 10 на підставі їх позицій в рейтингу за певний рік. Тобто, якщо боєць був на 1-му місці в рейтингу, він отримував 10 балів, на 10-му – один бал.

The Ring складає рейтинги з 1924 року, але для зручності таблиця враховує дані з 1930 року. Також статистика закінчується на 2017 році, тому остання декада оцінена не в повному обсязі.

Зведена таблиця найкращих боксерів суперважкої ваги:

1. Мухаммед Алі (164 бали)

2. Джо Луїс (138)

3. Володимир Кличко (136)

4. Леннокс Льюїс (111)

5. Евандер Холіфілд (109)

6. Флойд Паттерсон (95)

7. Ларрі Холмс (88)

8. Джордж Формен (86)

9. Джо Фрезер (84)

10. Майк Тайсон (77)

Раніше, Кличко пропонував Маскаєву 3 мільйони доларів.