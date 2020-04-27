 Кличко пропонував Маскаєву 3 мільйони доларів | Бокс | Champion.com.ua
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Кличко пропонував Маскаєву 3 мільйони доларів

Сьогодні 15:52 889 0
Кличко пропонував Маскаєву 3 мільйони доларів

Джерело - MixSport.

Днями екс-чемпіон світу за версією WBC Олег Маскаєв в інтерв'ю російським ЗМІ розповів про свій бій з Віталієм Кличком, який відбувся в межах першості Збройних сил СРСР  в Ташкенті в 1991 році. А також про чемпіонський поєдинок, який зірвався вже на професійному рингу. "Там не вийшло по грошах" —  так ветеран пояснив причину зриву бою.

Переговори про цей поєдинок дійсно йшли навесні 2007 року. У той час Маскаєв був чинним чемпіоном світу WBC, а Кличко оголосив про своє повернення в бокс. Під час перерви у виступах через травми WBC надало українцеві титул почесного чемпіона. Тобто, Віталій мав право відразу проводити бій за титул. Але в підсумку переговори були зірвані через ... надмірні фінансові апетити команди Маскаєва.

"Є таке прислів'я: жадібність породжує бідність, —  згадував історію зі зривом поєдинку в розмові з автором цих рядків Віталій Кличко в 2010 році. —  Запропонована нами сума в 3 мільйони доларів категорично не влаштовувала команду Маскаєва. Вони наполягав на п'яти мільйонах. У підсумку Олег залишився і без бою, і без мільйонів"

Що було далі?  Час розставив все на свої місця. Маскаєв в 2007 році в ранзі чинного чемпіона світу так і не проведе жодного поєдинку. Навесні 2008 року Олег втратить чемпіонський титул, програвши нігерійцю Сему Пітеру технічним нокаутом. За нашою інформацією, за цій бій Маскаєв отримає 1,5 мільйона доларів. Віталій повернеться на ринг восени 2008 року, і в Берліні декласує Сема Пітера. До його команди в українця будуть питання, адже вона теж зіграла свою роль в зриві бою… Маскаєв —  Кличко роком раніше. На той момент Пітер як обов’язковий претендент мав першочергове право на зустріч з Маскаєвим. Щоб нігерієць поступився цим правом українцю, організатори поєдинку Маскаєв —  Кличко (промоутерська компанія Віталія та Володимира К2) повинні були виплатити Сему "відступні". К2 пропонувала команді Пітера 3 мільйони доларів і гарантувала, що Сему буде надано право завоювати чемпіонський титул в наступному бою. Але промоутера Пітера Дона Кінга ця пропозиція не влаштувала. Через два роки Дон Кінг зірве переговори з організацією бою Кличко —  Валуєв, а ще через кілька років його остаточно витісняють з боксерського ринку інші промоутерські компанії, в числі яких буде і К2.

Команда Маскаєва зробить ще одну спробу організувати бій з Віталієм Кличком. Чи, якщо правильніше, заробити за цей поєдинок гонорар з шістьма нулями. У грудні 2008 року менеджеру Олега вдасться домовитися з WBC про те, щоб росіянин став першим номером рейтингу і претендентом на титул українця. Об'єктивно в цьому бою не існувало ні спортивної інтриги, ні комерційної доцільності (Маскаєв ніколи не був касовим бійцем ні в Європі, ні в США). Олегу вже виповниться 39 років, і його кращі боксерські роки залишаться позаду. У пасиві Маскаєва буде програш Пітеру технічним нокаутом, якого Віталій у жовтні 2008 року просто декласує (нігерієць відмовиться від продовження бою в перерві між 8-м і 9-м раундами). Свої права команда українця змушена буде відстоювати в Спортивному арбітражному суді в Лозанні. І виграє суперечку.

"Не дивлячись на те, що WBC діяв сумлінно, призначивши 15 грудня 2008 року Олега Маскаєва наступним обов'язковим претендентом, така постанова перевершує обсяг повноважень Всесвітньої боксерської ради. З цієї причини постанова не може бути застосована до Віталія Кличка", —  таким було рішення спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Віталій Кличко у 2009 році проведе три переможних чемпіонських поєдинки. 21 березня в німецькому Штутгарті в 9-му раунді нокаутує кубинця Хуан-Карлоса Гомеса. 26 вересня в Лос-Анджелесі декласує Кріса Арреолу. Американець відмовиться від продовження бою після 10-го раунду, перемозі Віталія будуть аплодувати стоячи Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Том Круз, Майк Тайсон і Коббі Браянт. 12 грудня в швейцарському Берні українець переможе американця Кевіна Джонсона. На той час в лексиконі світових експертів боксу вже міцно закріпиться словосполучення "чемпіонська ера братів Кличків"

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