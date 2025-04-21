Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Плейоф НБА: перемога Голден Стейт, Оклахома познущалася над Мемфісом

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 07:37
Плейоф НБА: перемога Голден Стейт, Оклахома познущалася над Мемфісом

У ніч з 20 на 21 квітня відбулося ще 4 матчі першого раунду плейоф НБА сезону-2024/25.

Оклахома не залишила шансів Мемфісу. "Ведмеді" програли з різницею в 51 очко.

Орландо певний час боровся з Бостоном, але чинний чемпіон переломив хід гри у другій половині і здобув комфортну перемогу.

Читайте також :
Селтікс без плану "Б", прорив Пістонс, проблеми Янніса: підсумок Східної конференції НБА

Не мав проблем із суперником і переможець Східної конференції Клівленд.

Читайте також :
Феноменальна Оклахома, битва за MVP і катастрофи українців: підсумки регулярного сезону НБА на Заході

Особливо цікавим видався поєдинок між Х'юстоном і Голден Стейт Ворріорз. "Воїни" на досвіді взяли хід гри під контроль. У середині третьої чверті навіть мали перевагу в 20 очок.

"Ракети" прийшли до тями і повернули інтригу. Феноменальна гра від Стефена Каррі все ж таки дозволила розпочати плейоф для Ворріорз тріумфом.

Читайте також :
Фото НБА. Плейоф-2025. Хто стане чемпіоном? Оклахома, Бостон, Клівленд, чи, можливо, Голден Стейт? Прогноз редакції Чемпіона
НБА-2024/25 – плейоф
Перші матчі, 20-21 квітня

Оклахома-Сіті – Мемфіс 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17)

Бостон – Орландо 103:86 (26:18, 22:31, 30:18, 25:19)

Клівленд – Майамі 121:100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21)

Х'юстон – Голден Стейт 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26)

Нагадаємо, зі вчорашніми матчами плейоф НБА можна ознайомитися ТУТ

баскетбол результати матчів НБА

баскетбол

Ексодноклубник Леня побився з фанатом – постраждалому знадобилася допомога швидкої
Стало відомо, коли Ліллард зможе допомогти Мілуокі Бакс у плейоф НБА
Кенні Аткінсон визнаний тренером року за версією NBCA
Виступ імені Тоні Снелла: Кузма провів другий найгірший матч в історії плейоф НБА
Плейоф стартував: Денвер втримав перемогу над Кліпперс, Лейкерс без шансів поступилися Міннесоті

Останні новини