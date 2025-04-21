Плейоф НБА: перемога Голден Стейт, Оклахома познущалася над Мемфісом

У ніч з 20 на 21 квітня відбулося ще 4 матчі першого раунду плейоф НБА сезону-2024/25.

Оклахома не залишила шансів Мемфісу. "Ведмеді" програли з різницею в 51 очко.

Орландо певний час боровся з Бостоном, але чинний чемпіон переломив хід гри у другій половині і здобув комфортну перемогу.

Не мав проблем із суперником і переможець Східної конференції Клівленд.

Особливо цікавим видався поєдинок між Х'юстоном і Голден Стейт Ворріорз. "Воїни" на досвіді взяли хід гри під контроль. У середині третьої чверті навіть мали перевагу в 20 очок.

"Ракети" прийшли до тями і повернули інтригу. Феноменальна гра від Стефена Каррі все ж таки дозволила розпочати плейоф для Ворріорз тріумфом.

НБА-2024/25 – плейоф

Перші матчі, 20-21 квітня

Оклахома-Сіті – Мемфіс 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17)

Бостон – Орландо 103:86 (26:18, 22:31, 30:18, 25:19)

Клівленд – Майамі 121:100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21)

Х'юстон – Голден Стейт 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26)

Нагадаємо, зі вчорашніми матчами плейоф НБА можна ознайомитися ТУТ.