Плейоф НБА: перемога Голден Стейт, Оклахома познущалася над Мемфісом
У ніч з 20 на 21 квітня відбулося ще 4 матчі першого раунду плейоф НБА сезону-2024/25.
Оклахома не залишила шансів Мемфісу. "Ведмеді" програли з різницею в 51 очко.
Орландо певний час боровся з Бостоном, але чинний чемпіон переломив хід гри у другій половині і здобув комфортну перемогу.
Не мав проблем із суперником і переможець Східної конференції Клівленд.
Особливо цікавим видався поєдинок між Х'юстоном і Голден Стейт Ворріорз. "Воїни" на досвіді взяли хід гри під контроль. У середині третьої чверті навіть мали перевагу в 20 очок.
"Ракети" прийшли до тями і повернули інтригу. Феноменальна гра від Стефена Каррі все ж таки дозволила розпочати плейоф для Ворріорз тріумфом.
Оклахома-Сіті – Мемфіс 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17)
Бостон – Орландо 103:86 (26:18, 22:31, 30:18, 25:19)
Клівленд – Майамі 121:100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21)
Х'юстон – Голден Стейт 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26)
Нагадаємо, зі вчорашніми матчами плейоф НБА можна ознайомитися ТУТ.