Усик обурився через коронавірус: Червонопузі закривають церкви

Закривання церкви у нашій країні буде поверненням у Радянський Союз.

Про це заявив боксер Олександр Усик.

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"Коронавірус - вірус, який, блін, сильніше, ніж усі інші. Коли я вперше почув, що будуть закривати церкви, то подумав, що це буде повернення в Радянський Союз. Те, що, прости Господи, червонопузі закривають церкви – як зараз, у ХХІ столітті, можна дозволити це зробити? І на цьому підґрунті у мене з'явилася внутрішня агресія", - сказав Усик.