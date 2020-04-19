Усик: Про бажання бути вкраденим інопланетянами я пожартував

Боксер любить часто жартувати

Джерело - Чемпіон.

У багатьох інтерв'ю, коли українському боксеру Олександру Усику ставлять якісь дуже серйозні питання і чекають серйозних відповідей, то він може відповісти з іронією або жартом.

Про це заявив сам боксер.

"Я не мрію про зустріч з інопланетянами. Мені колись задали питання про інопланетян і я відповів, що якби вони спустилися до нас на Землю і сказали: "Саня, поїхали до нас на планету", - то я б із задоволенням до них з'їздив і подивився, що у них там відбувається. Але мені здається, коли вони до нас прилетять і на якійсь відстані подивляться: "Та ні, до цих шизіків не поїдемо, бо ще нас заберуть і поневолять". Це жарти все, мені поставили запитання - я у відповідь пожартував. У багатьох інтерв'ю, коли мені ставлять якісь дуже серйозні питання і чекають серйозних відповідей, я можу відповісти з іронією, жартом. Мені здається, що це бути бути, це живе спілкування. А просто сидіти серйозним і говорити: "Ось я такий серйозний боксер...". Я люблю жартувати і часто це роблю. Можу легко посміятися над собою, спокійно до цього ставлюся", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик і Ломаченко привітали з Великоднем разом з російськими артистами і священниками.