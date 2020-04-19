Усик: Я абсолютно не стежу за тим, що і як говорить Зеленський. Мені не шкода його

У Президента України Володимира Зеленського великі проблеми.

Так вважає боксер Олександр Усик.

Актуально: Усик і Ломаченко привітали з Великоднем разом з російськими артистами і священниками

"Що думаю про Зеленського як про президента? У нього немає команди. Хтось скаже: "Ти його захищаєш". Я його не захищаю, але у нього немає професійної команди, яка буде робити те, що потрібно для країни.

Я абсолютно не стежу за тим, що він і як говорить. Але те, що у нього великі проблеми, це видно.

Мені його не шкода тільки з тієї причини, що він знав, куди йде. І він туди йшов, маючи божевільну підтримку в 73%. Я не жалію людей. Більше переживаю за тих, хто мав роботу, а зараз не можуть туди ходити і у них не вистачає їжі. Ось за цих людей я більше переживаю, а у нього є гроші, він їх заробив. А ті, хто щодня працював від зарплати до зарплати - це проблема. Цим людям треба допомагати",- сказав Усик.