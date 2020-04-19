Давайте помолимося вдома - Усик закликав вірян не йти у церкву

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Олександр Усик раніше закликав людей ходити до церкви попри будь-який карантин. Однак на Великдень змінив свою думку і попросив усіх залишатися вдома.
Про це спортсмен сказав у своєму Instagram.
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"Кажуть, що коли люди не визнають свої помилки – це погано, а коли вони визнають помилки – це, мабуть, добре. Коли я вперше почув про те, що хочуть закрити храми й не пускати туди людей, в мені заграла внутрішня гординя, яка сказала мені: "Олександре, як же так, закриють храми, швидко щось роби". Я сказав: "Люди, йдіть у храми".
"Я не відмовляюся від своїх слів, я скажу вам те ж саме. Але на цей момент ситуація складна. У тому плані, що все закривають і посилюють карантин.Так ось про що я хочу попросити весь здоровий православний народ. Друзі, давайте зберемося сьогодні, поставимо свічку і помолимося вдома, з родиною або на самоті, – наголосив Олександр Усик.
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