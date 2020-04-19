Давайте помолимося вдома - Усик закликав вірян не йти у церкву

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик раніше закликав людей ходити до церкви попри будь-який карантин. Однак на Великдень змінив свою думку і попросив усіх залишатися вдома.

Про це спортсмен сказав у своєму Instagram.

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