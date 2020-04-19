 Коронавірус: ситуація в Україні і світі. Карта поширення 19 квітня | Інше | Champion.com.ua
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Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 19 квітня

Сьогодні 10:42 20147 0
Станом на ранок 19 квітня 2020 у світі інфіковано 2,330,406 осіб вірусом COVID-19.
Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 19 квітня

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 19 квітня 2020 у світі інфіковано 2,330,406 осіб вірусом COVID-19. 

За інформацією центру Джона Хопкінса.

  Важливо: Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу

З них померло 145 701, вилікувалися - 546 930 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:

735,287 США

194,416 Іспанія

175,925 Італія

152,978 Франція

143,724 Німеччина

115,314 Велика Британія

83,804 Китай

Станом на 9:00 неділі, 19 квітня, в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки інфікування.

За даними Міністерства охорони здоров’я, наразі коронавірус виявлено:

Вінницька область — 330 випадків;

Волинська область — 150 випадків;

Дніпропетровська область — 110 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 211 випадків;

Закарпатська область — 182 випадки;

Запорізька область — 131 випадок;

Івано-Франківська область — 480 випадків;

Кіровоградська область — 245 випадків;

м. Київ — 801 випадок;

Київська область — 304 випадки;

Львівська область — 245 випадків;

Луганська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 112 випадків;

Полтавська область — 61 випадок;

Рівненська область — 308 випадків;

Сумська область — 83 випадки;

Тернопільська область — 390 випадків;

Харківська область — 67 випадків;

Херсонська область — 63 випадки;

Хмельницька область — 47 випадків;

Чернівецька область — 889 випадків;

Черкаська область — 151 випадок;

Чернігівська область — 12 випадків.

 

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