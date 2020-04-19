Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 19 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 19 квітня 2020 у світі інфіковано 2,330,406 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу
З них померло 145 701, вилікувалися - 546 930 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:
735,287 США
194,416 Іспанія
175,925 Італія
152,978 Франція
143,724 Німеччина
115,314 Велика Британія
83,804 Китай
Станом на 9:00 неділі, 19 квітня, в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки інфікування.
За даними Міністерства охорони здоров’я, наразі коронавірус виявлено:
Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 150 випадків;
Дніпропетровська область — 110 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 211 випадків;
Закарпатська область — 182 випадки;
Запорізька область — 131 випадок;
Івано-Франківська область — 480 випадків;
Кіровоградська область — 245 випадків;
м. Київ — 801 випадок;
Київська область — 304 випадки;
Львівська область — 245 випадків;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 112 випадків;
Полтавська область — 61 випадок;
Рівненська область — 308 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 390 випадків;
Харківська область — 67 випадків;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 47 випадків;
Чернівецька область — 889 випадків;
Черкаська область — 151 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.