Дзінзірук: Де Ла Хойя відмовився від бою зі мною

Відомий американський боксер Оскар Де Ла Хойя відмовився бьитися з чемпіоном WBO в першій середній вазі Сергієм Дзінзіруком через фінансову складову.

Про це розповів сам український боксер.

"Коли тільки став чемпіоном світу, ще не знав усіх нюансів закулісної кухні професійного боксу. Наївно вірив, що спортивний принцип тут превалює над комерційним. Але з кожним наступним роком розумів, що мої шанси зустрітися з Оскаром або Флойдом розсіюються як дим. Хоча зустрітися з Оскаром в Америці була моєю заповітною боксерської мрією.

Де ла Хойя близько року був офіційним претендентом на мій чемпіонський титул. Універсум рапортував мені, що почав переговори з Оскаром, але американець від зустрічі зі мною відмовився. Зараз розумію, що інакше і бути не могло.

Де ла Хойя на той час був одним з найбільш високооплачуваних боксерів сучасності. Заробляв по 15-20 мільйонів доларів за бій. А зустріч зі мною для Оскара був невигідним в комерційному плані", - відзначив Дзінзірук.