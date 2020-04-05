 Колишній чемпіон світу: Коронавірус не з Китаю, це світова змова | Бокс | Champion.com.ua
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Колишній чемпіон світу: Коронавірус не з Китаю, це світова змова

Сьогодні 16:16 1305 0
Колишній чемпіон світу: Коронавірус не з Китаю, це світова змова

Джерело - Чемпіон.

Коронавірус викликаний світовою змовою.

Про це заявив колишній чемпіон світу з боксу Амір Хан.

"Короновірус не з Китаю, це брехня. Ви вірите що китайці їли кажанів? Я не вірю в це. Коронавірус, коронавірус ... набридло слухати. А ви не замислювалися, що це світова змова? Подумайте, може це пов'язано з мережами 5G в цих вежах, які ростуть всюди?

Можливо, для контролю населення - вони хочуть позбутися від мільйонів людей. Я просто сподіваюся, що слідом не почнеться війна.

Хоча хтось скаже, що я втратив голову. Скажуть, що мене дуже часто били по голові , - припустив Хан.

Нагадаємо, варто відзначити, що у світі зараз налічується понад 1200000 заражених коронавірусом.

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