Тайсон назвав самого незручного суперника за всю кар'єру

Джерело - Ibtimes.
Найбільш незручним суперником у кар'єрі легендарного американського ексчемпіона світу в суперважкій вазі Майка Тайсона був Хосе Рібальта.
Про це заявив сам Тайсон.
"Я потрапляв по Хосе Рібальті усіма ударами, якими тільки міг, а він їх брав і повертався в бій знову і знову. Він стояв прямо переді мною і був дуже сильний в клінчах", - заявив Тайсон.
Бій Тайсон - Рібальта відбувся в 1986 році. Тоді кубинець поступився достроково в десятому раунді.
Нагадаємо, Майк Тайсон потужно нокаутував Емінема.