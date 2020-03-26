Тайсон назвав самого незручного суперника за всю кар'єру

Американець згадав бій, що відбувся в 1986 році

Джерело - Ibtimes.

Найбільш незручним суперником у кар'єрі легендарного американського ексчемпіона світу в суперважкій вазі Майка Тайсона був Хосе Рібальта.

Про це заявив сам Тайсон.

"Я потрапляв по Хосе Рібальті усіма ударами, якими тільки міг, а він їх брав і повертався в бій знову і знову. Він стояв прямо переді мною і був дуже сильний в клінчах", - заявив Тайсон.

Бій Тайсон - Рібальта відбувся в 1986 році. Тоді кубинець поступився достроково в десятому раунді.

Нагадаємо, Майк Тайсон потужно нокаутував Емінема.