 Тайсон назвав самого незручного суперника за всю кар'єру | Бокс | Champion.com.ua
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Тайсон назвав самого незручного суперника за всю кар'єру

Сьогодні 14:52 2197 0
Американець згадав бій, що відбувся в 1986 році
Тайсон назвав самого незручного суперника за всю кар'єру
#Тайсон

Джерело - Ibtimes.

Найбільш незручним суперником у кар'єрі легендарного американського ексчемпіона світу в суперважкій вазі Майка Тайсона був Хосе Рібальта.

Про це заявив сам Тайсон.

"Я потрапляв по Хосе Рібальті усіма ударами, якими тільки міг, а він їх брав і повертався в бій знову і знову. Він стояв прямо переді мною і був дуже сильний в клінчах", - заявив Тайсон. 

Бій Тайсон - Рібальта відбувся в 1986 році. Тоді кубинець поступився достроково в десятому раунді.

Нагадаємо, Майк Тайсон потужно нокаутував Емінема.

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