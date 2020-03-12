Майк Тайсон потужно нокаутував Емінема

Легенда світового боксу Майк Тайсон знявся у новому кліпі відомого американського репера Емінема.

В одному з моментів Тайсон потужним ударом "вирубив" виконавця, після чого попросив у нього вибачення. Вийшло досить видовищно.

"Добре провів час, нокаутувавши Емінема в його новому кліпі. Ви з Доктором Дре робите великі справи, і це дійсно надихає", - написав 53-річний Тайсон.

Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw #godzillachallenge pic.twitter.com/UlKlTVFLGx — Mike Tyson (@MikeTyson) March 9, 2020

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