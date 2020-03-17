Федерація боксу України екстрено евакуює делегацію збірної з Лондона

Керівництво ФБУ орендувала приватний літак

У зв’язку з надзвичайно напруженою ситуацією у світі, спричиненою пандемією коронавірусу COVID-19, Федерація боксу України екстрено повертає делегацію Національної збірної України з боксу з Лондона до України.

Про це заявив президент ФБУ Володимир Продивус.

"Безпека та здоров’я представників ФБУ – це, беззаперечно, головний пріоритет у роботі для Федерації боксу України. Після скасування ліцензійного турніру у Лондоні ми провели екстрену розмову з першими віце-президентами ФБУ Дмитром Шенцевим та Владиславом Мангером та зробили усе від нас можливе, щоб команда максимально оперативно та безпечно повернулася до України. Радий сповістити, що вже сьогодні ввечері українська делегація прилітає до Києва. Наразі команда забезпечена усіма необхідними медичними засобами, масками, дезінфекторами. Ще раз хочу зазначити, що Федерація боксу України – це злагоджений колектив, який працює на результат та виключно в інтересах розвитку боксу, спортсменів та тренерів. Ще раз вдячний Дмитру Шенцеву та Владиславу Мангеру за оперативну реакцію та підтримку", - зазначив Продивус.

Нагадаємо, в ці дні у Лондоні проходив Європейський ліцензійний турнір по відбору на Олімпійські ігри в Токіо-2020. Змагання мали пройти з 14 по 24 червня. Проте, через спалах пандемії коронавірусу та на тлі посилення глобальних обмежень на поїздки та проведення карантинних заходів, 16 березня організатори повідомили, що змушені відмінити та перенести вищевказані змагання до урегулювання ситуації.

Додаткову інформацію про місце та дату продовження проведення Європейського ліцензійного турніру буде повідомлене Міжнародним Олімпійським комітетом додатково.

Чартерний рейс Лондон - Київ з делегацією Національної збірної України з боксу вилітає сьогодні, 17 березня, зі столиці Англії о 22:00.

Раніше, Хижняк здобув яскраву перемогу на турнірі у Лондоні.