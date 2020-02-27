Форман потролив Вайлдера після пояснення причини поразки

Легендарний боксер готовий потренувати фізичну силу вже екс-чемпіона

Легендарний боксер Джордж Форман запропонував екс-чемпіону світу за версією WBC Деонтею Вайлдеру після його пояснення поразки Тайсону Ф'юрі потренувати фізичну силу.

Про це Форман написав в Twitter.

"Можливо, для Деонтея Вайлдера прийшов час провести 2-4 тижні зі мною. Я радий за Ф'юрі, але бачу потребу у спілкуванні з Вайлдером", - написав Форман.

Maybe it’s Time for Deontay Wilder, to come spend a 2-4 weeks with me. Happy for Fury; but see a need for Wilder pic.twitter.com/JwVA6M8hSK — George Foreman (@GeorgeForeman) February 25, 2020

Раніше, Вайлдер назвав дивну причину поразки у бою проти Ф'юрі.

Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегасі британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі знищив в реванші американця Деонтея Вайлдера і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією WBC і The Ring.