Вайлдер назвав дивну причину поразки у бою проти Ф'юрі

Американець вважає, що всьому виною став важкий костюм, в якому він виходив у ринг

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO) зазнав поразки у бою проти з Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 KO) у зв'язку з важким костюмом, в якому він виходив у ринг.

Про це американець заявив в інтерв'ю Yahoo Sports.

"Вбрання, в якому я виходив в ринг, не створювало мені дискомфорту, але факт полягає в тому, що моя форма була занадто важкою для мене. Я не відчував ніг з початку бою. У третьому раунді мої ноги були повністю вбиті.

Я зміг вперше вдягнути костюм минулої ночі, але я не думав, що це буде так важко. Він важив більше 18 кг з шоломом і всіма батареями. Я хотів віддати данину Місяцю чорної історії. Хотів, щоб це виглядало добре, і я вважаю, що поставив це вище всього іншого", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегасі британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі знищив в реванші американця Деонтея Вайлдера і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією WBC і The Ring.