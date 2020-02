Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 KO) переміг Деонтея Вайлдера (42-0-1, 41 KO) технічним нокаутом в 7 раунді чемпіонського бою WBC.

Бій пройшов під тотальне домінування британця. Американець двічі побував в нокдауні й перемога Ф'юрі була лише справою часу.

