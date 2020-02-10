Тренер Рігондо: Боксувати з Ломаченком було безглуздям

Рігондо був занадто малим для бою з Ломаченком

Чемпіон у двох вагових категоріях Гільєрмо Рігондо (20-1-0, 13 KO) не мав виходити у ринг проти Василя Ломаченка (14-1-0, 10 KO).

Про це тренер Рігондо Ронні Шилдс заявив в інтерв'ю Boxingscene.

"Боксувати з Ломаченком не було об'єктивним рішенням. Це було безглуздям. Безумством. Я про це говорив з ним ще тоді. Він говорив: Я знаю, знаю. Тоді він слухав всіх, крім себе. Гільєрмо ні при якому розкладі не повинен був виходити на той бій. Він занадто малий", - сказав Шилдс.

Бій з українцем відбувся у грудні 2017 року, після 6-го раунду кубинець відмовився продовжувати поєдинок.

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