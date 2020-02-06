За бій з Лопесом Ломаченко отримає рекордний гонорар

Джерело - Mixsport.

За бій проти Теофімо Лопеса Василь Ломаченко отримає рекордний гонорар у своїй професійній боксерській кар'єрі.

Про це повідомляє Mixsport.

Вихід в ринг проти 22-річного американця гондураського походження принесе українцеві 4,5 мільйони доларів. Навіть після виплати податків і комісій промоутеру і менеджеру у Василя залишиться близько 2,5 мільйонів доларів, які він традиційно ділить зі своїм тренером і батьком Анатолієм Ломаченко в пропорції 50 на 50.

Об'єднувальний поєдинок Ломаченко - Лопес відбудеться навесні цього року.

За іноформацією джерела, уже наступного тижня можуть бути оголошені місце проведення та дата бою.

Нагадаємо, Василь Ломаченко є чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO). Теофімо Лопес - чемпіоном світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF). На кону бою буде стояти звання абсолютного чемпіона світу. Серед українців абсолютним чемпіоном світу був тільки Олександр Усик, який виграв цей титул в крузервейті, коли переміг росіянина Мурата Гассієва в Москві 21 липня 2018 року.