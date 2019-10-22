Тренер нагороджений за внесок у розвиток боксу

Український тренер Анатолій Ломаченко отримав спеціальний пояс від WBC за внесок в розвиток боксу.

Про це Erika Montoya повідомлячє у Twitter.

El momento en que @VasylLomachenko y @usykaa entregan a Papá Lomachenko un reconocimiento por su gran trabajo con el boxeo 🇺🇦 #wbccancun57 pic.twitter.com/R0PamWERH3 — Erika Montoya (@LaKiks) 21 жовтня 2019 р.

Вручили нагороду Анатолію Миколайовичу його син Василь Ломаченко та Олександр Усик, який також тренується під керівництвом Ломаченка-старшого.

Раніше, Гвоздика виписали з лікарні.

Нагадаємо, Усик хоче битися з переможцем бою Руїс - Джошуа.