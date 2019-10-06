Джерело - Чемпіон.
Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик (12-0, 7 КО) після успішного захисту титулу не проти вийти в ринг проти американців Джервонти Девіса або Теофімо Лопеса.
Про це сказав сам боксер.
Актуально: Берінчик переміг Морено та захистив титул Інтернаціонального чемпіона WBO
"Сьогодні мене цікавить Джервонта Девіс і Лопес, носатий цей придурок, розмовляє надто багато. Нехай краще спробує спочатку взяти срібну медаль, а потім стрибає на Василя Ломаченка. Лопес і Джервонта надсилайте на К2 контракт, я вам надеру дупу ", - сказав Берінчик.