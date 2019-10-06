Український чемпіон готовий зустрітися в рингу з непереможеними американцями.

Джерело - Чемпіон.

Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик (12-0, 7 КО) після успішного захисту титулу не проти вийти в ринг проти американців Джервонти Девіса або Теофімо Лопеса.

Про це сказав сам боксер.

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