Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 жовтня, український боксер Денис Берінчик (11-0-0, 7 КО) провів захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкий вазі.
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Український боксер провів 12-ти раундовий бій проти мексиканця Патріціо Лопеза Морено (26-3-0, 19 КО).
Судді віддали одноголосну перемогу Денису Берінчику - 120-108, 120-108, 120-109.
Нагадаємо, Митрофанов ефектно нокаутував суперника на вечері боксу у Києві.