Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) викликав на двобій американця Деонтея Вайлдера (41-1-0, 40 КО).

Про це він оголосив після перемоги над шведом Отто Валліном.

“Deontay Wilder, I want you next, bum!” @Tyson_Fury calls out @BronzeBomber after his victory 👀 pic.twitter.com/Kznky4WHEI