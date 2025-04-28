Збірна України у серії булітів перемогла Італію на чемпіонаті світу 2025

Сьогодні, 28 квітня, збірна України провела свій другий матч на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, перегравши одного з фаворитів першості – команду Італії.

В основний час команди сильнішого не виявили, зігравши 2:2. "Синьо-жовті" двічі вели у рахунку по ходу матчу, втім, італійці змогли відновити паритет і перевести гру в овертайм.

У 5-хвилинці в форматі 3 на 3 італійці виглядали краще, створили більше моментів, однак пробити Дяченка не вдалося, а один раз ворота України врятувала стійка.

У підсумку вдруге на цьому турнірі доля поєдинку для нашої команди вирішувалася у серії булітів. Втім, цього разу перемогу святкували "синьо-жовті". Італійці не закинули жодної шайби, а в складі підопічних Дмитра Христича переможний буліт реалізував Пересунько.

Тепер в активі нашої збірної 3 залікові бали і третє поточне місце після двох турів. Лідером залишилася Італія (4 очки), другими поляки (3 очки), але вони ще свій другий матч не зіграли.

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA

2 тур, 28 квітня

Італія – Україна 2:3 бул (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 14:37 Денискін, 1:1 – 32:21 Ді Томазо, 1:2 – 38:41 Захаров, 2:2 – 44:45 Дзанатта

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Напередодні італійці відкривали турнір грою проти Японії та здобули переконливу перемогу з рахунком 4:1, перекидавши суперника 30:19. Водночас українська збірна у першому турі в серії булітів програла Великій Британії.