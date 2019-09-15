Під час поєдинку у Ф'юрі відкрилося розсічення, в 6-му раунді рефері відправляв його в кут, щоб прибрати кров з ока

Джерело - Чемпіон.

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) переміг шведа Отто Валліна (20-0, 13 КО) рішенням суддів.

Після 12-ти раундів судді одноголосно віддали перемогу британцеві - 118-110, 117-111 і 116-112.

Tyson Fury Overcomes Horrible Cut To Decision Otto Wallin https://t.co/HuZ9ruu40B pic.twitter.com/pyhxwGsFto — BoxingScene.com (@boxingscene) September 15, 2019

Під час поєдинку у Ф'юрі відкрилося розсічення, в 6-му раунді рефері відправляв його в кут, щоб прибрати кров з ока

Нагадаємо, бій Ломаченка - Іноуе може відбутися через рік.

Раніше, Хейні назвав вади Ломаченка.