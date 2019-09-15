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Ф'юрі переміг Валліна рішенням суддів

Сьогодні 08:42 523 0
Під час поєдинку у Ф'юрі відкрилося розсічення, в 6-му раунді рефері відправляв його в кут, щоб прибрати кров з ока
Ф'юрі переміг Валліна рішенням суддів
#Ф'юрі, #Валлін

Джерело - Чемпіон.

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) переміг шведа Отто Валліна (20-0, 13 КО) рішенням суддів.

Після 12-ти раундів судді одноголосно віддали перемогу британцеві - 118-110, 117-111 і 116-112.

Під час поєдинку у Ф'юрі відкрилося розсічення, в 6-му раунді рефері відправляв його в кут, щоб прибрати кров з ока

Нагадаємо, бій Ломаченка - Іноуе може відбутися через рік.

Раніше, Хейні назвав вади Ломаченка.

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