Салах: Титул чемпіонів Англії без Клоппа та Мане, але з фанатами відчувається більш особливим

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах порівняв свій другий чемпіонський титул АПЛ з першим, який він виграв у 2020 році.

Слова 32-річного єгиптянина наводить Mirror.

Перше за 30 років чемпіонство Англії "червоні" святкували без фанатів через пандемію коронавірусу. Але через п'ять років Салах зміг це виправити.

Після того, як Ліверпуль розгромив Тоттенгем (5:1) в 34 турі АПЛ та достроково став чемпіоном, футболіст визнав, що цей титул відчувається більш особливим.

"Так набагато краще на 100%. Без Садіо (Мане), без Юргена (Клоппа), без Боббі (Фірміно), з усіма ми відчуваємо себе більш особливими, з фанатами. Але знаєте, у нас зараз інша команда, інший тренер, і ми показали, що здатні зробити це знову – це щось особливе", – сказав Салах.

У нинішньому сезоні Мохамед Салах відзначився 32 голами та 23 асистами в 48 матчах Ліверпуля в усіх турнірах.

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