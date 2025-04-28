Ніяких проблем немає: гендир Кривбаса – про продовження контракту з Вернидубом

Генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко висловив думку щодо можливого продовження контракту з головним тренером клубу Юрієм Вернидубом, зазначивши, що ніяких проблем з цим немає.

Про це він сказав у коментарі ТаТоТаке.

"Попередні домовленості клуба з тренером? Все дуже просто: відбулася чоловіча розмова між президентом і Юрієм Миколайовичем. Вони домовились. Так само, як домовлялися спочатку, так само продовжують перемовини.

Деякі обов'язки перед нами є, деякі обов'язки перед тренером. Вони домовились: коли всі умови виконують, вони сідають і вирішують. Ніяких проблем із продовженням контракту немає. Ніхто не каже що хтось не хоче", – зазначив Баєнко.

Водночас гендиректор криворізького клубу додав, що краще дочекатися кінця чемпіонату.

"Те, що вони домовились – це добре, але кожна людина має право вибору і має право сказати, що щось її влаштовує, а щось – ні. Тому я б дочекався кінця чемпіонату.

Якщо президент говорив із головним тренером і вони про щось домовилися – це дві поважні людини, які за свої слова відповідають. І я думаю, що треба трішки почекати", – підкреслив Баєнко.

Зазначимо, що контракт Вернидуба з клубом закінчується влітку.

Нагадаємо, суботу, 26 квітня, у Черкасах криворізька команда зіграла внічию з ЛНЗ. Наразі в активі Кривбаса 39 очок та 6-те місце в турнірній таблиці після 25 зіграних матчів.