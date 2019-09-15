Хейні побив росіянина і став претендентом на пояс Ломаченка

Джерело - Чемпіон.
Американський проспект Девін Хейні (23-0, 15 KO) здобув перемогу над Зауром Абдуллаєвим (11-1, 7 KO) з Росії.
20-річний Хейні постійно додавав і після 4-го раунду суперник відмовився від продовження бою, показавши розбитий ніс.
Таким чином Хейні здобув титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.
𝗧𝗵𝗲 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗜𝘀 𝗡𝗼𝘄 ✨@Realdevinhaney | #HaneyAbdullaev pic.twitter.com/RxFPsPHmJI— DAZN USA (@DAZN_USA) September 14, 2019
Тепер американець став новим претендентом на пояс, яким володіє українець Василь Ломаченко (14-1, 10 KO).
Нагадаємо, Ломаченко до кінця року може провести бій з Хейні.
Також, Ломаченко може провести бій проти австралійця.