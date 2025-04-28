Тенісні матчі на турнірі в Мадриді перервано через незвичну причину

28 квітня матчі на тенісному турнірі в Мадриді було перервано через масштабне вимкнення світла по всій Європі.

Про це повідомляє The Sun.

Іспанія та Португалія постраждали від масштабних перебоїв з електропостачанням, унаслідок чого жителі залишилися без електрики та мобільного зв'язку.

За словами жителів, без світла і мобільного зв'язку залишилися Мадрид і Лісабон. Інші повідомляють, що відеодзвінки з людьми по всій Португалії раптово виявилися недоступними. Через перебої відключився інтернет і зупинився транспорт.

У соціальних мережах з'являються повідомлення про те, що збій з електрикою зачепив і деякі райони Франції. Від відключення електрики постраждала й Італія.

Причина настільки масштабного відключення електроенергії поки невідома.

28 квітня матчі 1/8 фіналу одиночного розряду на турнірі в Мадриді мали провести три українські тенісистки.

Юлія Стародубцева поступилася росіянці Міррі Андрєєвій. Пізніше на корт повинні вийти Еліна Світоліна та Марта Костюк. Наразі невідомо, чи відбудуться матчі в понеділок, чи будуть перенесені.