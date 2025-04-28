Я цього не очікував, – Леклер розповів про одну схожість з Гамільтоном

Пілот Феррарі Шарль Леклер зізнався, що був здивований, коли виявив схожість у стилі водіння між собою та напарником по команді Льюїсом Гамільтоном.

Слова 27-річного монегаска наводить RacingNews365.

Семиразовий чемпіон світу приєднався до Скудерії перед стартом поточного сезону, залишивши Мерседес після 12 надуспішних років.

Феррарі переживає важкий початок року, завоювавши лише один подіум у перших п'яти Гран-прі, завдяки Леклеру під час останньої гонки в Саудівській Аравії.

Шарль описав напрямок розвитку боліда як "екстремальний". Однак він применшив важливість того, що йому довелося адаптувати свій стиль водіння до поведінки машини.

"Я бачу багато речей навколо, які свідчать про те, що стиль водіння дуже важливий. Я відчуваю, що у вас є більш ніж достатньо свободи в налаштуванні боліда, щоб адаптувати його до чийогось стилю водіння. Так що це не сильно змінюється", – сказав Леклер.

Монегаск також висловив своє здивування тим фактом, що він та його напарник мають схожі стилі пілотування.

"Завжди корисніше рухатися в одному напрямку, тому що нам потрібно те саме від машини. Коли прийшов Льюіс, я був дуже здивований, наскільки схожими були наші підходи до входу в повороти. Я не хочу порівнювати з іншими гонщиками, але я не очікував цього. Ми обидва досить агресивно входимо в повороти, а це означає, що ми вимагаємо від боліда однакових дій".

Після п'яти етапів сезону Шарль Леклер посідає п'яте місце особистого заліку, заробивши 47 очок.

Раніше експілот Торо Россо Хайме Альгерсуарі висловив припущення, що Льюїс Гамільтон залишить Феррарі до того, як завершиться його контракт зі Скудерією.