Грав за Лейкерс та Сан-Антоніо: помер батько Кевіна Лава

Бігмен Маямі Хіт Кевін Лав повідомив про смерть свого батька Стена Лава, колишнього баскетболіста.

Про це чемпіон НБА 2016 року розповів в Instagram.

Кевін опублікував пост, у якому він оголосив, що його батько пішов з життя у віці 76 років.

"Тату, ти довго боровся. Найважчим відрізком були останні 6 місяців. Найболючіше було спостерігати за останніми тижнями. І навіть наприкінці, коли твій стан продовжував погіршуватися, я все ще бачив у тобі Велетня. Мого Захисника. Мого першого Героя. Слова, які ми постійно чули від тебе в твоїй останній главі, були про те, як тобі пощастило мати таку люблячу сім'ю. І як сильно ти любив свою дружину і дітей. Твоїм єдиним бажанням було бути вдома, в оточенні сім'ї, коли ти зробив свій передсмертний подих. Цей подих відбувся. А тепер прийшов час відпочити. Ти, безсумнівно, був моїм найбільшим учителем. Роль, яку часто виконує батько. Ти навчив мене таких чудових якостей, як повага та доброта. Гумор і дотепність. Амбіціям та трудовій етиці. Твердості та агресивній волі. Розумінню, яке приносить поразка. І що час – наш найцінніший товар. Тату, я так пишаюся тим, що я твій син. Моя єдина надія, що ти пишаєшся мною. Це все, чого я коли-небудь хотів. Дякую тобі за все. Я люблю тебе", – написав Кевін.

Стен Лав, як і його син, виступав на позиції форварда. Він грав у середній школі Морнінгсайд в Інглвуді, Каліфорнія, та в Орегоні, перш ніж був обраний під загальним дев'ятим піком на драфті НБА 1971 року командою Балтімор Буллетс (нинішні Вашингтон Візардс).

Стен провів в НБА та АВА (Американська баскетбольна асоціація) чотири сезони, протягом яких виступав у складі Балтімора, Лос-Анджелес Лейкерс та Сан-Антоніо Сперс. У 239 матчах баскетболіст набирав 6,8 очка та робив 4,0 підбирання, реалізувавши 44% кидків з гри.

Варто зазначити, що Стен Лав є братом Майка Лава, вокаліста та автора текстів пісень гурту The Beach Boys.

Через смерть батька Кевін Лав пропустить четверту гру серії першого раунду плейоф НБА між Маямі та Клівлендом, яка відбудеться в ніч на завтра, 29 квітня.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 квітня, також стало відомо про смерть дворазового чемпіона НБА у складі Нью-Йорк Нікс.