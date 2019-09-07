Американець має декілька пропозицій

Джерело - Трибуна.

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія має намір провести бій проти чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі Менні Пак'яо.

Про це він нещодавно розповів.

"У мене є пропозиції з приводу кількох поєдинків. Поки я чекаю, щоб подивитися, чи зможу я отримати більший бій. Я хочу приймати серйозні виклики. Я бажаю влаштувати великий поєдинок, можливо, проти Менні Пак'яо на початку наступного року", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, Гарсія може зустрітися з переможцем бою Хукер - Рамірес.

Раніше повідомлялося, що Стівенсон битиметься з Гонсалесом за вакантний титул WBO.