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Гарсія: Я хочу влаштувати великий бій проти Пак'яо

Сьогодні 18:23 234 0
Американець має декілька пропозицій
Гарсія: Я хочу влаштувати великий бій проти Пак'яо
#Гарсія, #Пак'яо

Джерело - Трибуна.

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія має намір провести бій проти чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі Менні Пак'яо.

Про це він нещодавно розповів.

"У мене є пропозиції з приводу кількох поєдинків. Поки я чекаю, щоб подивитися, чи зможу я отримати більший бій. Я хочу приймати серйозні виклики. Я бажаю влаштувати великий поєдинок, можливо, проти Менні Пак'яо на початку наступного року", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, Гарсія може зустрітися з переможцем бою Хукер - Рамірес.

Раніше повідомлялося, що Стівенсон битиметься з Гонсалесом за вакантний титул WBO.

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