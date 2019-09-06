У контракті реваншу Джошуа і Руїса немає пункту про третій поєдинок

Третьої зустрічі не буде

Представники чемпіона світу в суперважкій вазі Енді Руїса-молодшого і британця Ентоні Джошуа не стали вносити в контракт про третій поєдинок.

Про це повідомляє BoxingScene.

Руїс пояснив відмову від подібного пункту в контракті упевненістю в перемозі в другому бою з Джошуа.

У той же час промоутер британця Едді Хирн не відмовився б від проведення третього бою, якщо його боксер зможе взяти реванш і поєдинок вдасться таким же яскравим, як і перший.

Нагадаємо, перший бій відбувся 1 червня в Нью-Йорку, Руїс переміг технічним нокаутом в сьомому раунді. Другий бій відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.