Хижняк на Європейських іграх впевнено переміг фінського боксера

Мій профіль
Білодід - чемпіонка Європейських ігор
Сьогодні 17:27 252
Читачі Чемпіона не хочуть бачити в збірній України представників чемпіонату Росії
Сьогодні 10:35 1041
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату
Вчора 10:50 5615 24
Європейські ігри: розклад трансляцій змагань
20.06.2019 23:00 1555
МОК позбавив чемпіонати світу з боксу в Росії статусу ліцензійних на Олімпіаду
20.06.2019 21:55 715
Циганков став найдорожчим українським футболістом, наздогнавши Зінченка і Ярмоленка
20.06.2019 21:25 2143
Федерація футболу Люксембургу потребуватиме пояснень від УЄФА стосовно відхилення апеляції по справі Мораєса
20.06.2019 19:11 1561
Зінченко у Манчестер Сіті до 2024 року
20.06.2019 14:55 1560
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
20.06.2019 11:46 6521
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом
20.06.2019 10:38 1610
Навколо спорту
Блоги
МанСіті ефектно представив новий контракт Зінченка
МанСіті ефектно представив новий контракт Зінченка Максим Буйдин
20.06.2019 16:12 1363
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення Максим Буйдин
20.06.2019 13:48 677
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом Максим Буйдин
20.06.2019 11:46 6521
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі Максим Буйдин
20.06.2019 11:39 610
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом Андрій Твердохліб
20.06.2019 10:38 1610
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:43 Інше Українська самбістка здобула бронзову нагороду на Європейських іграх 9
18:24 Футбол Лучкевич підпише повноцінний контракт з Олександрією 236
18:03 Автоспорт Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Франції 314
17:49 Футбол El País: Матч італійської Серії А був договірним 387
17:32 Футбол Десна зіграє з лідером вірменського футболу 262
17:27 Дзюдо Білодід - чемпіонка Європейських ігор 252
17:21 Баскетбол Україна зазнала поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу 337
17:03 Футбол Магвайр цього літа стане гравцем Манчестер Сіті 391
16:51 Дзюдо Зантарая вийшов до фіналу Європейських ігор 375
16:31 Теніс Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі у Великобританії 392
16:19 Футбол Ворскла проведе збір у Туреччині 349
16:04 Футбол Директор Олександрії: Клуб готовий зробити все можливе, щоб вдома приймати матчі Ліги Європи 321
15:49 Футбол Фонсека: Україна завжди буде у моєму житті 506
15:34 Бокс Хижняк на Європейських іграх впевнено переміг фінського боксера 493
15:19 Дзюдо Білодід вийшла до півфіналу Європейських ігор 454
15:05 Баскетбол Чоловіча збірна України на Європейських іграх не вийшла з групи 718
15:00 Блог Кейн одружився на своїй подрузі 579
14:34 Баскетбол Київ-Баскет у Лізі чемпіонів FIBA стартує ​​з кваліфікації 449
14:20 Футбол Ето'о умовляв гравців збірної Камеруну взяти участь у Кубку африканських націй 636
14:03 Баскетбол Чоловіча збірна України впевнено перемогла Італію на Європейських іграх 496
13:41 Футбол Вілліан відмовився від неймовірної пропозиції з китайського чемпіонату 730
13:28 Футбол Реал готується побити трансферний рекорд 1025
13:09 Футбол Рома не хоче платити 20 мільйонів євро за Ісмаїлі 545
13:06 Блог Шахтар вручив Фонсеці клубну футболку із символічним номером 496
12:49 Футбол Генк зменшив вимоги по Маліновському 739

Хижняк на Європейських іграх впевнено переміг фінського боксера

Сьогодні 15:34 493 0
Українець вийшов до наступного раунду змагань
Хижняк на Європейських іграх впевнено переміг фінського боксера

Український боксер Олександр Хижняк у ваговій категорії до 75 кг на Європейських іграх провів перший поєдинок.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейських ігор.

Олександр у рамках 1/16 фіналу з рахунком 5:0 переміг 22-річного фіна Мухаммада Абділрасоона. Наступним суперником Олександра буде Арман Дарчінян (Вірменія). Поєдинок відбудеться 23 червня. Початок о 20.15.

Зазначимо, що Рамзан Муслимов в категорії до 91 кг буде протистояти 21-річному грузину Ніколозу Бегадзе. Бій стадії 1/8 відбудеться 23 червня.

Віктор Вихрист у вазі понад 91 кг битиметься з 26-річним росіянином Іваном Веріасовим. Цей поєдинок відбудеться 24 червня.

Нагадаємо, Коммі проведе добровільний захист титулу проти Раймундо Бельтрана

Також, Ломаченко проведе бій наприкінці серпня.

 

Джерело - Чемпіон.

#Хижняк, #бокс
Коментарі ()