Хижняк на Європейських іграх впевнено переміг фінського боксера

Українець вийшов до наступного раунду змагань

Український боксер Олександр Хижняк у ваговій категорії до 75 кг на Європейських іграх провів перший поєдинок.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейських ігор.

Олександр у рамках 1/16 фіналу з рахунком 5:0 переміг 22-річного фіна Мухаммада Абділрасоона. Наступним суперником Олександра буде Арман Дарчінян (Вірменія). Поєдинок відбудеться 23 червня. Початок о 20.15.

Зазначимо, що Рамзан Муслимов в категорії до 91 кг буде протистояти 21-річному грузину Ніколозу Бегадзе. Бій стадії 1/8 відбудеться 23 червня.

Віктор Вихрист у вазі понад 91 кг битиметься з 26-річним росіянином Іваном Веріасовим. Цей поєдинок відбудеться 24 червня.

Нагадаємо, Коммі проведе добровільний захист титулу проти Раймундо Бельтрана

Також, Ломаченко проведе бій наприкінці серпня.

Джерело - Чемпіон.