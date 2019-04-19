Хан: Бій проти МакГрегора буде грандіозною подією

Бій з колишнім чемпіоном UFC Конором МакГрегором зробить бізнес.

Про це боксер повідомив для Rt.com.

"Ми зараз знаходимося на такому рівні, що можемо робити бізнес, як Флойд Мейвезер. Ми багато навчилися у Флойда багато чому, в тому числі проводити такі поєдинки. Конор МакГрегор проти Аміра Хана буде грандіозною подією. Це було б здорово, ірландець проти англійця, так що це буде приголомшливо. Якщо це трапиться, я не з тих, хто відмовиться від такого поєдинку", - сказав Хан.