Двоє росіян випередили Гвоздика в рейтингу BoxRec

Українець втратив дві позиції

Російські чемпіони світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов і Дмитро Бівол потіснили українського володаря поясу WBC в цій ваговій категорії Олександра Гвоздика з першого місця в рейтингу найкращих напівважковаговиків світу за версією авторитетного порталу BoxRec.

Володар пояса WBO Ковальов, маючи 85 очок, тепер перший, а чемпіон WBA Бівол з 81-м очком — другий. В активі Гвоздика 79 очок, що дозволяє йому розташовуватися на третій позиції.

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Донедавна Гвоздик був першим в рейтингу BoxRec і навіть фотографувався у відповідній футболці.

Нагадаємо, Гвоздник розпочав останній тиждень спарингів перед боєм.

Джерело - Xsport.