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Я - №1. Гвоздик сфотографувався у футболці Boxrec

Сьогодні 17:21 Максим Буйдин 889 0
Українець є найкращим напівважковаговиком планети
Я - №1. Гвоздик сфотографувався у футболці Boxrec

Чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) сфотографувався у футболці авторитетного ресурсу Boxrec, за версією якого він є найкращим напівважковаговиком планети.

 
 
 
 
 
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Boxrec’s recognition #gvozdyk #teamgvozdyk #boxrec #wbc

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Напередодні стало відомо, що потенційний суперник Гвоздика поб'ється з росіянином Дмитром Біволом (16-0, 11 КО).

Нагадаємо, що

Раніше Гвоздик дав ексклюзивне інтерв'ю.

Джерело - Чемпіон.

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