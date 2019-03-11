Я - №1. Гвоздик сфотографувався у футболці Boxrec

Українець є найкращим напівважковаговиком планети

Чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) сфотографувався у футболці авторитетного ресурсу Boxrec, за версією якого він є найкращим напівважковаговиком планети.

Напередодні стало відомо, що потенційний суперник Гвоздика поб'ється з росіянином Дмитром Біволом (16-0, 11 КО).

Нагадаємо, що

Раніше Гвоздик дав ексклюзивне інтерв'ю.

Джерело - Чемпіон.

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