Хей: Я бив Вайлдера в підборіддю такими ударами, від яких інші б падали, але він залишався весь цей час на ногах

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Девід Хей зізнався, що не вірить в перемогу Тайсона Ф'юрі над чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером.

Слова британця наводить ringnews24.com.

"Я багато разів проводив спаринги з Вайлдером. У нього дуже-дуже-дуже потужна права рука. Незалежно від того, що буде робити Тайсон Ф'юрі на рингу, у Деонтея Вайлдера буде спосіб завершити поєдинок достроково одним ударом. Я не вірю в перемогу Тайсона. Я бив Деонтея в підборіддю такими ударами, від яких інші б падали, але він залишався весь цей час на ногах. Так, я бачив, що він трохи губився, але водночас не соромився відповідати мені. Я не вірю, що Ф'юрі витримає такий темп", — заявив Хей.