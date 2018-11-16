Менеджер Вайлдера : Ф'юрі схожий на кубик Рубіка

Джей Діз, тренер і менеджер чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі американця Деонтея Вайлдера, вважає, що бій з британцем Тайсоном Ф'юрі стане серйозним викликом для його підопічного, але з цим викликом він упорається.

Його слова наводить sport.ua.

"Тайсон Ф'юрі схожий на кубик Рубіка. Але його можна скласти. Ф'юрі — дуже різносторонній боєць, який може рухатися, боксувати і битися на різних дистанціях. До того ж, він дуже сильний ментально. Перед нами стоїть складне завдання, але я знаю, що саме Деонтей Вайлдер той хлопець, який впорається з Тайсоном Ф'юрі", — сказав Джей Діз.