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Ф'юрі продемонструє захист Мейвезера

Сьогодні 19:17 202 0
Ф'юрі продемонструє захист Мейвезера

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі обіцяє показати всі свої здібності в захисті у бою проти чемпіона WBC Деонтея Вайлдера.

Слова британця наводить Xsport з посиланням на boxingscene.com.

"Проти розгонистих свінгів Вайлдера у мене є захист Флойда Мейвезера в суперважкій вазі. Ніхто не може потрапити на мене своїми свінгами. Неважливо під якими кутами летять ці удари, я бачу їх всі. Тому, якщо ви не покажете того, що я не зустрічав раніше, а це малоймовірно, то вам не вдасться мене перемогти. Вам залишається тільки молиться. Коли я реально злий, я накинуся на вас і обов'язково нокаутую. І коли ви почнете влаштовувати махач, ласкаво просимо в мій світ, Різдво прийде раніше", — заявив Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі розповів про свої негаразди.

А менеджер Вайлдера порівняв Ф'юрі з Кубиком Рубіка.

Джерело - Xsport.

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