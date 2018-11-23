Ф'юрі продемонструє захист Мейвезера

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі обіцяє показати всі свої здібності в захисті у бою проти чемпіона WBC Деонтея Вайлдера.

Слова британця наводить Xsport з посиланням на boxingscene.com.

"Проти розгонистих свінгів Вайлдера у мене є захист Флойда Мейвезера в суперважкій вазі. Ніхто не може потрапити на мене своїми свінгами. Неважливо під якими кутами летять ці удари, я бачу їх всі. Тому, якщо ви не покажете того, що я не зустрічав раніше, а це малоймовірно, то вам не вдасться мене перемогти. Вам залишається тільки молиться. Коли я реально злий, я накинуся на вас і обов'язково нокаутую. І коли ви почнете влаштовувати махач, ласкаво просимо в мій світ, Різдво прийде раніше", — заявив Ф'юрі.