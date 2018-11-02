Белью: Усику потрібно пройти через мене, щоб думати про Джошуа

Британець Тоні Белью закликав українця Олександра Усика поки не думати про можливий бій з британцем Ентоні Джошуа.

Його слова наводить iSport.

"Люди вважають, що поєдинок зі мною — плацдарм для Усика перед боєм з Джошуа. Не знаю, чому вони так думають, але це правда. Олександр навряд чи стане першим і, швидше за все, також не буде останнім. Давайте просто подивимося, чим все закінчиться. У будь-якому випадку, Усику потрібно пройти через мене, щоб думати про Ентоні", — сказав Белью.