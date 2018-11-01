На бій Усик - Белью продали близько 20 тисяч квитків

10 листопада в Манчестері на стадіоні Manchester Arena абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик зустрінеться з британцем Тоні Белью.
На кону стоятиме пояс Усика за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring.
Стадіон готовий прийняти 21 тисячу прихильників боксу. Зараз вже вдалося реалізувати 20 тисяч перепусток на двобій українця і британця.
Купити квитки можна лише на спеціалізованих британських сервісах за ціною, яка в кілька разів перевищує стартову.
Нагадаємо, Джошуа не збирається боксувати з Усиком.
А Ломаченко не підтримав ідею переходу Усика в суперважку вагу.
Джерело - klitschko-brothers.com.