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Трубін вдруге за сезон відмовився потиснути руку росіянину з Монако

Богдан Войченко, Станіслав Лисак — 13 лютого 2025, 00:36
Анатолій Трубін
Анатолій Трубін
Getty Images

Перед матчем Ліги чемпіонів між Монако та Бенфікою стався епізод за участю росіянина з команди господарів Олександра Головіна та голкіпера "орлів" та збірної України Анатолія Трубіна.

Колективи традиційно перед грою тисли один одному руку, однак українець відмовився вітатися з гравцем, який має паспорт країни-терориста.

Трубін просто пішов повз Головіна, а росіянин демонстративно тримав руку, ще чогось очікуючи від Анатолія.

Нагадаємо, що вже друге в сезоні українець "відшиває" росіянина. У матчі, який відбувся в межах 5-го раунду основного етапу Ліги чемпіонів Трубін так само проігнорував Головіна.

Зазначимо, що матч між Монако та Бенфікою завершився перемогою "орлів", а наш футболіст знову відіграв на нуль.

Матч-відповідь відбудеться 18 лютого на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні.

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