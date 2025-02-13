Берінчик – Девіс: пряма трансляція бою за титул WBO – LIVE

Український боксер Денис Берінчик (19-0, 9 КО) проведе поєдинок проти американця Кейшона Девіса (12-0, 8 КО) за титул чемпіона WBO у легкій вазі (до 61,2 кг).

Бій відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого 2025 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, США. Орієнтовний час початку – 03:00 за Києвом, а головна подія має відбутися приблизно о 06:00.

В Україні поєдинок Берінчик – Девіс ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Перед поєдинком Берінчик та Девіс провели гарячу битву поглядів. Також на пресконференції американець звинуватив українця в расизмі.