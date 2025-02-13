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Довбик та його Рома гостюватимуть у Порту в першому стиковому матчі плейоф Ліги Європи

Олексій Погорелов — 13 лютого 2025, 07:24
Рома
Рома
Рома

У четвер, 13 лютого, пройдуть вісім стикових матчів плейоф Ліги Європи сезону-2024/25.

У найцікавішому для України і не тільки протистоянні зійдуться Рома Артема Довбика та Порту, який прийматиме команду українця на своєму полі.

Також варто виділити поєдинок за участю Фенербахче та Андерлехта. А в Нідерландах АЗ зустрінеться з Галатасараєм.

Вісім ігор пройдуть у два часові слоти: перші чотири розпочнуться о 19:45 за Києвом, інші чотири – о 22:00.

Ліга Європи сезону-2024/25
плейоф, перші стикові матчі, 13 лютого

  • 19:45 Мідтьюлланд – Реал Сосьєдад
  • 19:45 Юніон – Аякс
  • 19:45 Фенербахче – Андерлехт
  • 19:45 Ференцварош – Вікторія Плзень
  • 22:00 АЗ – Галатасарай
  • 22:00 ПАОК – ФКСБ
  • 22:00 Порту – Рома
  • 22:00 Твенте – Буде/Глімт

Нагадаємо, що вчора пройшли стикові матчі плейоф Ліги чемпіонів, в одному з яких Анатолій Трубін та його Бенфіка здолали Монако.

АЗ Алкмар Андерлехт Аякс Буде-Глімт Галатасарай Ліга Європи Мідтьюлланн ПАОК Порту Реал Сосьєдад Рома Україна Фенербахче Ференцварош Артем Довбик Твенте Юніон Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень ФКСБ

АЗ Алкмар

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