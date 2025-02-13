Довбик та його Рома гостюватимуть у Порту в першому стиковому матчі плейоф Ліги Європи

У четвер, 13 лютого, пройдуть вісім стикових матчів плейоф Ліги Європи сезону-2024/25.

У найцікавішому для України і не тільки протистоянні зійдуться Рома Артема Довбика та Порту, який прийматиме команду українця на своєму полі.

Також варто виділити поєдинок за участю Фенербахче та Андерлехта. А в Нідерландах АЗ зустрінеться з Галатасараєм.

Вісім ігор пройдуть у два часові слоти: перші чотири розпочнуться о 19:45 за Києвом, інші чотири – о 22:00.

Ліга Європи сезону-2024/25

плейоф, перші стикові матчі, 13 лютого

19:45 Мідтьюлланд – Реал Сосьєдад

19:45 Юніон – Аякс

19:45 Фенербахче – Андерлехт

19:45 Ференцварош – Вікторія Плзень

22:00 АЗ – Галатасарай

22:00 ПАОК – ФКСБ

22:00 Порту – Рома

22:00 Твенте – Буде/Глімт

Нагадаємо, що вчора пройшли стикові матчі плейоф Ліги чемпіонів, в одному з яких Анатолій Трубін та його Бенфіка здолали Монако.