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Омонія Безуса прийматиме Пафос у плейоф Ліги конференцій

Олексій Погорелов — 13 лютого 2025, 07:43
Роман Безус
Роман Безус

У четвер, 13 лютого, у межах плейоф Ліги конференцій сезону-2024/25 відбудуться перші вісім стикових матчів.

В одному з таких Омонія, за яку виступає Роман Безус, на своєму полі зіграє у кіпрському дербі з Пафосом.

Також варто нагадати, що поєдинок між Цельє та АПОЕЛем обслуговуватиме українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

Серед цікавих протистоянь можна виділити гру в Бельгії, де зійдуться Гент та Бетіс, у якого запалює новачок Антоні.

Як і у випадку з матчами Ліги Європи, ці зустрічі пройдуть у два часові слоти: по чотири о 19:45 та 22:00 за Києвом відповідно.

Ліга конференцій сезону-2024/25
плейоф, перші стикові матчі, 13 лютого

  • 19:45 Бачка-Топола – Ягеллонія
  • 19:45 Вікінгур – Панатінаїкос
  • 19:45 Молде – Шемрок Роверс
  • 19:45 Цельє – АПОЕЛ
  • 22:00 Борац – Олімпія
  • 22:00 Гент – Бетіс
  • 22:00 Копенгаген – Гайденгайм
  • 22:00 Омонія – Пафос

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися зі вчорашніми результатами стикових матчів Ліги чемпіонів.

АПОЕЛ Борац Гент Копенгаген Ліга конференцій Молде Олімпія Омонія Панатінаїкос Пафос Реал Бетіс Україна Цельє Ягеллонія Роман Безус Шемрок Роверс Гайденгайм Бачка-Топола Ліга конференцій сезону-2024/25

АПОЕЛ

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