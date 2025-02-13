Омонія Безуса прийматиме Пафос у плейоф Ліги конференцій

У четвер, 13 лютого, у межах плейоф Ліги конференцій сезону-2024/25 відбудуться перші вісім стикових матчів.

В одному з таких Омонія, за яку виступає Роман Безус, на своєму полі зіграє у кіпрському дербі з Пафосом.

Також варто нагадати, що поєдинок між Цельє та АПОЕЛем обслуговуватиме українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

Серед цікавих протистоянь можна виділити гру в Бельгії, де зійдуться Гент та Бетіс, у якого запалює новачок Антоні.

Як і у випадку з матчами Ліги Європи, ці зустрічі пройдуть у два часові слоти: по чотири о 19:45 та 22:00 за Києвом відповідно.

Ліга конференцій сезону-2024/25

плейоф, перші стикові матчі, 13 лютого

19:45 Бачка-Топола – Ягеллонія

19:45 Вікінгур – Панатінаїкос

19:45 Молде – Шемрок Роверс

19:45 Цельє – АПОЕЛ

22:00 Борац – Олімпія

22:00 Гент – Бетіс

22:00 Копенгаген – Гайденгайм

22:00 Омонія – Пафос

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися зі вчорашніми результатами стикових матчів Ліги чемпіонів.