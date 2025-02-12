Найбільший гонорар у кар’єрі: відомо, скільки Берінчик заробить за бій з Девісом

Найближчої суботи в театрі "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку чемпіон WBO в легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) проведе свій перший захист чемпіонського титулу проти непереможеного американця Кейшона Девіса (11-0, 7 KO).

За інформацією "Чемпіона", за цей бій Берінчик отримає найбільший гонорар у своїй 10-річній професійній боксерській кар’єрі.

За вихід в ринг проти Девіса українець заробить близько 400 тисяч доларів. До цього рекордний гонорар Денис отримав за свій попередній поєдинок з Емануелем Наваррете, який відбувся в Сан-Дієго (США) 18 травня 2024 року. Саме в цьому історичному бою Берінчик став чемпіоном світу і, за версією Champion.com.ua, заробив гонорар у розмірі 300 тисяч доларів.

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В Україні чемпіонський бій Дениса Берінчика та Кейшона Девіса можна буде подивитися в прямий трансляції на медіасервісі MEGOGO. Трансляція буде доступна у підрозділі "Єдиноборства" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події. Крім цього, на медіасервісі можна буде переглянути бої з перекладом на жестову мову від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Максим Розенко, Чемпіон