Ф’юрі обізвав Вайлдера баскетболістом

Тайсон Ф’юрі назвав чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера баскетболістом.
Про це повідомляє Boxingscene.
"Ти баскетболіст, ти потрапив у бокс у віці 21 року. Я цим займаюся все життя. Таких як ти, я перемагав сім днів на тиждень. Я бив таких хлопців, як ти, щодня. Британці злякалися тебе, інша команда не захотіла битися, але я нокаутую тебе", - сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, Тайсон Ф’юрі та Деонтей Вайлдер ледь не побилися на прес-конференції.
Раніше, Вайлдер заявив, що Ф’юрі здатен перемогти Джошуа.
Джерело - Boxingscene.