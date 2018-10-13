Ф’юрі обізвав Вайлдера баскетболістом

Тайсон Ф’юрі назвав чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера баскетболістом.

Про це повідомляє Boxingscene.

"Ти баскетболіст, ти потрапив у бокс у віці 21 року. Я цим займаюся все життя. Таких як ти, я перемагав сім днів на тиждень. Я бив таких хлопців, як ти, щодня. Британці злякалися тебе, інша команда не захотіла битися, але я нокаутую тебе", - сказав Ф'юрі.