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Він переможе нокаутом: Джойс назвав фаворита бою Дюбуа – Паркер

Руслан Травкін — 12 лютого 2025, 12:18
Він переможе нокаутом: Джойс назвав фаворита бою Дюбуа – Паркер
Джо Джойс
Getty images

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс (16-3, 15 КО) вірить у перемогу Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) над Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Про це він заявив у коментарі для SecondsOut.

"Паркер дуже хитрий, дуже голодний. Він все ще молодий і стає сильнішим. Він здається сильним, у нього був відмінний табір. Дюбуа має важкий удар, вони обидва добре рухаються. Це складний бій для обох, і нехай переможе найсильніший.

Якщо подумати про цей поєдинок, то я сказав би, що все зводиться до способу перемоги. Паркер, швидше за все, переможе за очками. Дюбуа, найімовірніше, виграє нокаутом", – сказав Джойс.

Поєдинок відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа ереможе Паркера.

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