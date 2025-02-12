Він переможе нокаутом: Джойс назвав фаворита бою Дюбуа – Паркер

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс (16-3, 15 КО) вірить у перемогу Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) над Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Про це він заявив у коментарі для SecondsOut.

"Паркер дуже хитрий, дуже голодний. Він все ще молодий і стає сильнішим. Він здається сильним, у нього був відмінний табір. Дюбуа має важкий удар, вони обидва добре рухаються. Це складний бій для обох, і нехай переможе найсильніший.

Якщо подумати про цей поєдинок, то я сказав би, що все зводиться до способу перемоги. Паркер, швидше за все, переможе за очками. Дюбуа, найімовірніше, виграє нокаутом", – сказав Джойс.